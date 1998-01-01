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Массаж в Москве

от частных специалистов, центров и салонов массажа
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Недавно присоединились

Елена

  • Классический массаж (

    ещё 16
    )

  • Образование не указано,

  • Опыт работы:с 2013 года

Татьяна Антонова

Документы

  • Лечебный массаж (

    ещё 40
    )

  • средне-специльное, 2000

  • Опыт работы:с 2009 года

Даша Виль

  • Лечебный массаж (

    ещё 32
    )

  • Институт Восстановительной Медицины, 2015

  • Опыт работы:с 2013 года

Аля

  • Лечебный массаж (

    ещё 24
    )

  • Неоконченное высшее, 2020

  • Опыт работы:с 2010 года

Частные мастера
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Элла

  • Классический массаж (ещё 13)

  • Образование не указано,

  • Опыт работы:с 2018 года

  • Адрес:

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Алексей

  • Классический массаж (ещё 15)

  • Образование не указано,

  • Опыт работы:с 2013 года

  • Адрес:

  • Возможен выезд
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Мария Чевгуз

  • Классический массаж (ещё 11)

  • Образование не указано,

  • Опыт работы:с 2010 года

  • Адрес:

  • Возможен выезд
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Ирина

  • Классический массаж (ещё 29)

  • Образование не указано,

  • Опыт работы:с 2017 года

  • Адрес:

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Светлана

  • Классический массаж (ещё 14)

  • Образование не указано,

  • Опыт работы:с 2020 года

  • Адрес:

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Алина

  • Классический массаж (ещё 17)

  • Образование не указано,

  • Опыт работы:с 2015 года

  • Адрес:

  • Возможен выезд
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Лечебный массаж при сколиозе
Лечебный массаж при сколиозе
Массаж при остеохондрозе: разбираем технику и способы выполнения
Массаж при остеохондрозе: разбираем технику и способы выполнения
Массаж после мастэктомии: особенности лечения лимфостаза руки
Массаж после мастэктомии: особенности лечения лимфостаза руки
Массаж после инсульта: что нужно знать о процедуре
Массаж после инсульта: что нужно знать о процедуре

Недавно присоединились

МедКвадрат

  • Лечебный массаж еще 12 услуг

  • Адрес:Каширское шоссе д. 74 корп. 1

ROYAL PERSONA

  • Косметический массаж еще 4 услуг

  • Адрес:пр-т Буденного д. 39 корп. 3

Bestlook

  • Косметический массаж еще 11 услуг

  • Адрес:пр-т Андропова д. 22

Метаморфози

  • Косметический массаж еще 14 услуг

  • Адрес:Дмитровское шоссе д. 13 лит. А

Медлайн-Сервис

  • Лечебный массаж еще 9 услуг

  • Адрес:Рублевское шоссе д. 99 к. 1

WO/MAN

  • Косметический массаж еще 13 услуг

  • Адрес:ул. Преображенский Вал д. 4

Массажные салоны, клиники и медицинские центры

МедФорд

  • Отзывы: 1

  • Рейтинг:5

  • Мастеров:1

  • Адрес:Авиамоторная 4 3

  • Антицеллюлитный массаж

    2500 ₽

  • Аппаратный массаж

    600 ₽

  • Классический массаж

    4000 ₽

Ещё 4 услуг
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МедКвадрат

  • Отзывы: 0

  • Рейтинг:0

  • Мастеров:2

  • Адрес:Каширское шоссе д. 74 корп. 1

  • Антицеллюлитный массаж

    2600 ₽

  • Классический массаж

    3300 ₽

  • Лимфодренажный массаж

    2550 ₽

Ещё 9 услуг
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Bestlook

  • Отзывы: 0

  • Рейтинг:0

  • Мастеров:0

  • Адрес:пр-т Андропова д. 22

  • Антицеллюлитный массаж

    2800 ₽

  • Баночный массаж

    2800 ₽

  • Бразильский массаж

    2900 ₽

Ещё 8 услуг
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МЦ Иммидиклиник

  • Отзывы: 1

  • Рейтинг:3

  • Мастеров:0

  • Адрес:Ярославская 8 6

  • Антицеллюлитный массаж

    2400 ₽

  • Аппаратный массаж

    2500 ₽

  • Баночный массаж

    1600 ₽

Ещё 9 услуг
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Метаморфози

  • Отзывы: 1

  • Рейтинг:5

  • Мастеров:1

  • Адрес:Дмитровское шоссе д. 13 лит. А

  • Антицеллюлитный массаж

    3800 ₽

  • Баночный массаж

    3200 ₽

  • Бразильский массаж

    3000 ₽

Ещё 11 услуг
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Медлайн-Сервис

  • Отзывы: 0

  • Рейтинг:0

  • Мастеров:2

  • Адрес:Рублевское шоссе д. 99 к. 1

  • Классический массаж

    2600 ₽

  • Массаж головы

    600 ₽

  • Массаж груди

    900 ₽

Ещё 6 услуг
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